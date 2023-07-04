Cumhurbaşkanı Reisi ŞİÖ zirvesinde konuştu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Şanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün dokuzuncu resmi üyesi olarak örgüte katılımından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Reisi toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu:

"iran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün önemli nitelik ve kapasitelere sahip büyüyen bir örgüt olarak siyasi, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini artmakta ayrıcalıklı bir yere sahip olduğuna inanıyor. İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyeliğinin faydaları elbette tarihte kalacaktır.

Son yirmi yılda farklı ulusların deneyimleri, güvenliğin içsel bir mesele ve kolektif bir başarı olduğunu her zamankinden daha fazla göstermiştir.

Sürdürülebilir barış ve istikrar, bölge halklarının kültür ve medeniyetlerinden doğan ortak ideallere dayanarak işbirliği zemini sağlamalarıyla mümkündür. Bölgesel güvenlik, ulusların iradesiyle başlar, hükümetlerin iradesiyle güçlendirilir ve emperyalist güçlerin müdahalesinden uzak olarak sağlanır.

İran böyle bir bakış açısıyla 'komşuluk ve yakınsama' politikasını dış politikasını temeli haline getirmiş ve bunu bölgesel barış ve istikrarı sağlamanın en iyi yolu olarak görüyor. İran yirmi yılı aşkın süredir terörizm ve aşırılıkçılıkla başarılı bir şekilde mücadele etme deneyimiyle bölgedeki güvenliği sağlama ve emperyalizmle mücadele etme taahhüdüne bağlı kaldığını kanıtlamış terörizmden, aşırılıktan ve ayrılıkçılıktan arınmış bir bölgeye doğru ilerlemek için Şanghay İşbirliği Örgütü mekanizmaları çerçevesinde deneyim ve yeteneklerini paylaşmaya hazırdır.

İran ayrıca siber suçlar, organize uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere yeni tehditlerle mücadele etmek için ŞİÖ ile işbirliği yapmaya hazırdır.

Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya bölgesinin %60'ından fazlasını ve dünya nüfusunun %40'ından fazlasını kapsamaktadır. Bu büyük kapasite, bu örgüte ticareti geliştirmek ve çeşitli biçimlerde ekonomik işbirliğini derinleştirmek için geniş bir potansiyel sağlamıştır.

İran, 'Küresel Kalkınma Girişimi' gibi yapıcı girişimleri destekliyor ve üyelerinin enerji, teknoloji, sanayi, tarım, ticaret alanlarında işbirliğinin dünya milletleri için adil bir bölgesel düzen konusunda net bir vizyon açabileceğine inanılıyor.

Kapsamlı ekonomik gelişme, ilişkilerin ve bölgedeki transit ve ulaşım güzergahlarının geliştirilmesini gerektiriyor. Bu ilişkileri geliştirmek ancak ülkelerin egemenliğine saygı duyarak ekonomik yakınsamanın yüksek hedefine ulaşabilir.

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, ortak idealleri, hedefleri ve çıkarları beraberinde getirmiş ve bizi ortak bir güvenlik ve kalkınma tanımına götürüyor.

Gerçek çok taraflılık, güçler için değil, ulusların yararınadır. Ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayanılması ışığında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirilebilir.

İran, tüm bağımsız ulusların egemenliğine saygı duymakla birlikte, ülkelerin iç işlerine herhangi bir müdahaleyi kınıyor ve ulusal egemenliği güçlendirmeyi, güvensizlik ve terörizmle başa çıkmanın ana çözümü olarak görüyor.

İklim değişikliği, içinde bulunduğumuz çağda küresel toplum için en önemli tehditlerden biridir. İklim değişikliği, ülkeleri karmaşık güvenlik krizleriyle karşı karşıya bırakabilecek jeopolitik gerilimlere dönüşme ihtimaline sahiptir. Bizim bölgemiz de su kaynaklarının yetersizliği, hava ısınması ve toprak erozyonu gibi çeşitli çevresel tehditlerle karşı karşıyadır. İran, su kaynaklarının yönetimi ve adil dağıtımı için ortak çalışma gruplarının oluşturulması da dahil olmak üzere çok taraflı mekanizmalar oluşturarak bu tür zorlukların gerginliğe dönüşmesinin önlenebileceğine inanıyor."