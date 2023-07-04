ŞİÖ liderlerinden İran'a tebrik

Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. Toplantısı bugün yapıldı.

Bu yılki ŞİÖ Zirvesi Hindistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılıyor. Zirve, İran'ın ilk kez zirveye ŞİÖ asıl üyesi olarak katılması bakımından da önemli.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi açılış konuşmasında, ŞİÖ üyesi ülkelerin bazı ortak sorunlarına değinerek, terörizmi tüm bu ülkeler için "ortak bir tehdit" olarak değerlendirdi.

Modi, "Terörizm bölgesel ve küresel barış için tehdittir. Dolayısıyla terörle mücadele etmek zorundayız.” dedi.

İran'ın ŞİÖ'ye katılımı ve Belarus'un ŞİÖ üyesi olma niyet muhtırasını imzalamasından memnuniyetini vurgulayan Modi, şunları kaydetti:

"İran'ın ŞİÖ ailesine tam üye olarak katıldığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu konuda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran halkına en iyi dileklerimi iletiyorum."

ŞİÖ'nün 23. liderler zirvesine seslenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, yeni Soğuk Savaş çıkarma, bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine karşı koymak, örgüt içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmak gerektiğini söyledi.

Şi, "Bugünkü toplantıda İran'ı resmi üye olarak karşılayacağız, bu ülkeyi tebrik ediyoruz." dedi.

Çin lideri Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tek taraflı yaptırımlara karşı koyması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ŞİÖ liderler zirvesindeki konuşmasında, ülkesine karşı bir hibrid savaş yürütüldüğünü belirtti. Bu savaşın parçası olan yaptırımlara karşı koymayı sürdüreceklerini kaydeden Putin, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik halinde olduğu’ mesajını verdi.

Putin, "İran örgütün resmi üyesi oldu ve Sayın İbrahim Reisi'yi tüm içtenlikle tebrik ediyorum. İran örgüte yeni kapasiteler sağlayabilir. Rusya olarak, İran'ın tam üyeliğini her zaman destekledik." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı konuşmada, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliği hakkında, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen katılımı için tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

İran bugün resmen ŞİÖ üyesi olacak

Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak.” dedi.

Bu konuda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “İran’ın ŞİÖ’ye katılımıyla birlikte ülkemize birçok olanak sunulmuş oldu, bunu üretimi artırmak için kullanabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bu gelişimin hem İran, hem de örgütün diğer üyeleri için karşılıklı yarar sağlayacağını belirtti.

Kenani, dün düzenlenen basın toplantısında İran’ın SİÖ’ye tam üyeliğinin bölgesel gelişmenin güçlendirilmesinde kaydedilen önemli bir adım olduğu gibi, SİÖ’ye üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine de olumlu etkiler yaratacağını ve bütün üye ülkelerin çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde Eylül 2022'de düzenlenen SİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. Toplantısı’nda, İran'ın örgüte tam üyeliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. İran Meclisi’nde 27 Kasım 2022’de İran’ın SİÖ’ye tam üyeliğine ilişkin tasarı yüksek oyla onaylanmıştı. İran Anayasası Koruma Konseyi tarafından 28 Ocak günü yapılan duyuruda konseyin söz konusu tasarıyı onayladığı bildirildi.