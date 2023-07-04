İran resmen ŞİÖ üyesi oldu

Hindistan'da bugün toplanan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu.

Bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tiwtter üzerinden İran'ı ŞİÖ’ye tam üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyeliği, kapsayıcı bir dış politika izleme, komşuluk politikasını güçlendirme ve Asya’ya bakış açısından önemli bir adımdır.” dedi.

İran’ın ŞİÖ’nün dokuzuncu üyesi olarak örgüt hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirten Emir Abdullahiyan, “Çok taraflılık, dış siyaset ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde lider ülkelerin temel stratejisidir.” ifadesini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye sayısı 9'a çıktı

Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti.

Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci olarak kabul edilen İran'ın tam üyelik süreci 2021'de başlamıştı.

İran'ın üyeliğinin resmileşmesiyle örgütün üye sayısı 9'a çıktı. Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

Doğu'nun NATO'su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamayı ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.

