Cumhurbaşkanı Reisi'den "ŞİÖ" yorumu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Sanayi ve Madencilik Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, ülke sorunları için çözümün yabancılarda yatmadığını belirterek, “Elbette onların deneyimlerinden yararlanıyoruz. Onları beklersek, öfkelerine ve gülümsemelerine katlanmak zorunda kalacağız. Sorunları giderecek çözüm ülkemizin şartlarına uygun olmalı. Bu yüzden başkaları tarafından sunulan karmaşık çözümleri kullanamayız.” dedi.

Yerli üretimin önemine değinen Reisi, şunları kaydetti:

“Güç sadece füze üretmekle sağlanmıyor. Sanayi üretim de bizim gücümüzdür ve yenilikçi ürünler ülkenin gücüne güç katar. Yurt dışı ziyaretlerimizde yabancıların İran İslam Cumhuriyeti'nin sadece askeri alanda değil, aynı zamanda sanayi ve yenilikçi üretim alanında da güçlü bir ülke olduğuna inandıklarını öğrenidim.”

Sanayi sektördeki atılımı “çok önemli” olarak nitelendiren Reisi, bu sektörde zayıf yönlerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumuhrbaşkanı Reisi, "İran’a uygulanan tüm yaptırımlara ve baskılara rağmen geçen yıl dış ticaretimiz 53 milyar dolara çıktı.” açıklamasını yaptı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyeliği hakkında İbrahim Reisi, “İran’ın ŞİÖ’ye katılımıyla birlikte ülkemize birçok olanak sunulmuş oldu, bunu üretimi artırmak için kullanabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Avrupa ülkelerinin İran politikasını eleştirerek, “Birkaç Avrupa ülkesi bizimle işbirliği yapmak istemedi, ama tüm dünya bu Avrupa ülkelerinden ibaret değil. Üretim ve işbirliği alanında tüm ülkelerle çalışmaya hazırız.” diye konuştu.