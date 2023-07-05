Emir Abdullahiyan, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Aliyev, "Fransa Güney Kafkasya'da Ermeni ayrılıkçılığını destekliyor. Fransa koloniyel geçmişi ve soykırım suçları nedeniyle özür dilemeli. Hollanda bunu yaptı, koloniyel geçmişi ve kölecilik faaliyetleri yüzünden özür diledi, Fransa'yı da aynısını yapmaya çağırıyoruz. Cezayir kökenli Nahel'in öldürülmesi Fransa'daki ırkçılık ve ayrımcılığın yeni bir örneğidir. Fransa başkalarına ders vermek yerine kendi ülkesinde alarm veren sorunlara odaklanmalı. İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılması kınanmalıdır." dedi.

Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye giden Emir Abdullahiyan mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.