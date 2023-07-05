İran, Hindistan ile işbirliğini geliştimek için hiçbir sınır tanımıyor

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Hindistan'ın İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğine verdiği desteği takdirle karşılayarak, ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde bu örgütün kapasitesinin kullanılmasının önemini vurguladı.

Çabahar limanının stratejik projesini önemli olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, İran ile Hindistan arasındaki ortak ve dostane işbirliğinin tarihine atıfta bulunarak, "İran Hindistan ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımıyor" dedi.

Hindistan Başbakanı başkanlığında düzenlenen Şanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin 23. Toplantısı başarılı gerçekleştirilmesinden dolayı Hindistan'ın takdir ederek, Cumhurbaşkanı Reisi'nin sıcak selamlarını Hindistan başbakanına iletti.

Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Vikram Mısri de İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini tebrik ederek, İran'ın bu örgüte üyeliğinin Tahran ve Yeni Delhi arasındaki işbirliğini geliştirmek için yeni bir fırsat olarak değerlendirdi.

İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla Kuzey-Güney Koridoru projesine ilişkin olumlu müzakerelerine atıfta buluna Misri, mevcut altyapı ve idari sorunların üçlü müzakerelerle çözülmesini belirterek, karşılıklı işbirliklerinin giderek artırılmasını temenni etti.