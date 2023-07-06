İran ve Malezya dışişleri bakanları bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir dün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında bir araya geldi.

Bu görüşmede ikili ilişkilerle völgedeki ve İslam dünyasındaki meseleler ele alındı.

İki ülkenin ortak noktalarına değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Emir Abdulahiyan, Malezya hükümetinin Filistin'i destekleme ve bazı Avrupa ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden çirkin eylemlerine karşı çıkma tutumlarını önemli olarak nitelendirdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir de iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğini önemli olarak değerlendirdi ve Malezya'nın İran ile işbirliği yollarını incelemeye hazır olduğunu vurguladı.