Azerbaycan’ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında İran-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile bölgenin güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği olayı hakkında Emir Abdullahiyan şunları söyledi:

“Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nde yaşanan olay bizi şaşırttı. Sayın CumhurbaşkanıAliyev ile bu konuyu görüştük. İran Yargı Erki Sözcüsünün açıklamasına göre; olayla ilgili soruşturma süreci tamamlanmıştır.

Azerbaycan’da söz konusu olayla ilgli soruşturma sürecinin ivedilikle tamamlanması ve saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması konusunda dost ve kardeş ülke Azerbaycan yetkilileri ile hemfikiriz."

Emir Abdullahiyan, “İran topraklarından geçen tarihi demiryolu koridoru Aras’ın bir an önce hayata geçirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azeri yetkilileri ile aynı görüşe sahibiz. Cumhurbaşkanı Reisi’nin talimatı ile kısa sürede projenin uygulamasına başlanacak ve inşallah en geç bir yıl içerisinde faaliyete geçecektir. Bu koridor, Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlanmasında önemli rol üstleniyor.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmede bölgedeki ulaşım koridorlarının ele alındığını aktaran Emir Abdullahiyan, Aliyev’in ülkesinin İran'ın bölgedeki tarihi ulaşım yollarını kapatma niyetinde olmadığını söylediğini anlattı.

Bakan Emir Abdullahiyan, “İran ve Azerbaycan halklı, komşu ülkeler arasında en fazla ortak noktaya sahiptir. Yanlış anlaşılmalara bakmaksızın iki ülke halklarının seyahatlerinin devam etmesini ve ikili işbirliğinin en üst düzeyde olmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Son olarak Emir Abdullahiyan, “Güney Kafkasya bölgesindeki anlaşmazlıkların sadece barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandıyoruz. Azerbaycan halkı ve hükümeti için en iyisini diliyoruz.” diye konuştu.