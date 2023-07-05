Emir Abdullahiyan ile Hakan Fidan Bakü'de görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayaküstü görüştü.

Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz ayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı telefonla arayarak kutlamıştı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından Türkiye ve İran bayraklarının fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Kardeşim Hakan Fidan'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini canı gönülden kutluyorum. Birçok kez yakından görüştük. Profesyonel ve bilge bir diplomattır." demişti.