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10 Tem 2023 17:57

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesine ilişkin telefonda görüştü. 

AA

News Code 1910333

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