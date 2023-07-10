Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesine ilişkin telefonda görüştü.

AA