Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.

Kaynak: Sabah