Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.
Kaynak: Sabah
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.
Kaynak: Sabah
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