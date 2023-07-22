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22 Tem 2023 08:36

Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.

Kaynak: Sabah

News Code 1910543

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