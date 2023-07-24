ABD'den ''İran nükleer anlaşması'' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Blibken, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması hakkında, ''Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı korkunçtu.'' dedi.

Nükleer anlaşmaya karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını ileri süren Blinken, anlaşmadan çekildiklerinden beri bazı gelişmeler ve değişiklikler olduğuna işaret ederek, az bir değişiklikle anlaşmaya geri dönmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda iyi niyetli bir çaba gösterdiklerini ancak İran'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

Diğer yandan anlaşmanın ABD çıkarlarını karşılaması gerektiğine işaret eden Blinken, şunları ileri sürdü:

''Artık nükleer anlaşmadan bahsetmediğimiz bir yerdeyiz. İlişkimizde farklı cephelerde var olan gerilimleri azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini onlara çok net bir şekilde bildiriyoruz. Bunu yapıp yapmadıklarını göreceğiz.

Belki de nükleer programları hakkında tekrar konuşabileceğimiz bir ortamımız olur.

Blinken, sorunların çözümünde diplomasiyi önemsediklerini ancak bunun gerekirse diğer seçeneklere başvurmayacakları anlamına gelmediğini öne sürdü.

Ukrayna'ya F-16 temini

Antony Blinken, Ukrayna'ya F-16 teminiyle ilgili eğitim sürecine dikkati çekerek, konuyla ilgili ilerleme kararı yarın alınsa dahi F-16'ların Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında operasyonel hale gelmesinin aylar alabileceğini bildirdi.

Ukrayna savaşı

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Moskova'nın daha önce elde etmeye çalıştığı hedefler bakımından savaşı "çoktan kaybettiğini" savundu.