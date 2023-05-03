  1. Kültür
3 May 2023 14:34

1. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi düzenleniyor

1. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi düzenleniyor

Sakarya Üniversitesi öncülüğünde ve Türkiye ile İran üniversitelerinin katkılarıyla “1. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi” düzenleniyor.

Sakarya Üniversitesi öncülüğünde ve Türkiye ile İran üniversitelerinin katkılarıyla “1. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi”düzenlenecek.

Tarih, Din ve Toplum, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hareketler, Bölgesel Çalışmalar, Edebiyat ve Güzel Sanatlar, İletişim, Sinema ve Medya alanlarında makalelerin kabul edildiği kongre 15-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Kongreye çevrimiçi olarak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ünlü Türk Tarihçi İlber Ortaylı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç konuşmacı olarak katılacaktır.

News Code 1909046

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