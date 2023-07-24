Avrupa devletleri Kur'an'a hakaretin tekrarlanmasını önlemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalı basin toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kürsüye Kur'an-ı Kerim ile gelen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı kınayarak, “Yapılan eylem utanç verici. Bu eylem iki milyarı aşkın Müslümanın değerlerine ve tüm ilahi dinlere hakarettir” dedi.

Kenani, “Bir kez daha, kendi coğrafyalarında bu tür utanç verici eylemlerin yapıldığı hükümetlerden, bu tür eylemlerin tekrarlanmamasını kararlılıkla engellemelerini ve bu tür eylemleri gerçekleştirenlerle hesaplaşmalarını veya onları İslam ülkelerine teslim etmelerini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Kenani, İran'ın Güney Kore'de bloke edilen fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, “Güney Kore ile bu konudaki görüşmeler ciddi bir şekilde devam ediyor ve son zamanlarda Güney Koreli yetkililer bu konuda olumlu sözler verdiler. Bu ülkenin İran'ın varlıklarını serbest bırakmak için pratik eylemine tanık olmayı bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Tahran ziyaret, hakkında Kenani, “Bu ziyaret, ikili ilişkiler çerçevesinde yapılıyor ve bugünkü görüşmeler dışişleri bakanları düzeyinde olacaktır” dedi.

Kenani, İran ile Ermenistan’ın enerji, transit, ekonomik ve konsolosluk ilişkileri de dahil olmak üzere farklı alanlarda işbirliği yaptığını belirterek, bugün iki taraf arasında güzel görüşmeler yapılacağını söyledi.

Kenani, Kafkasya barış görüşmeleri ile ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

“Kalıcı barışı sağlamak için Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. İran da Kafkasya bölgesinde sürdürülebilir barış için kapasitesini kullanmaya hazır.”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan’ın Güney Afrika ziyaretini değerlendiren Kenani, “Sayın Ahmediyan Güney Afrika ziyareti sırasında BRICS üye ülkeleri ve ortaklarının sekreterleri ve ulusal güvenlik danışmanları toplantısında konuşmanın yanı sıra bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek” diye kaydetti.