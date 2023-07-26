Bolivya'dan İran İHA'larına büyük ilgi

Sputnik'e göre Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar, ülkesinin sınır hattını korumak ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için İran'dan insansız hava aracı almakla ilgilendiğini belirtti.

İran ve Bolivya savunma işbirliği imzaladı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Bolivya Savunma Bakanı Aguilar'ın katılımıyla 20 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen törende iki ülke arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Tuğgeneral Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Bolivya’nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Bolivya Savunma Bakanı ise, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, güvenliğin sağlanması, bilim ve savunma sektörlerinde İran ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.