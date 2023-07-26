Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşme basına kapalı gerçekleşti.