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26 Tem 2023 16:59

Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile görüştü

Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Heniyye ile araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşme basına kapalı gerçekleşti.

News Code 1910659

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