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18 Tem 2023 10:02

YouTube, Ensarullah ile ilgili kanalları kapattı

YouTube, Ensarullah ile ilgili kanalları kapattı

Amerikan merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Yemen Ensarullah Hareketi ile ilgili 18 kanalı kapattı.

Yemen haber kaynakları, video paylaşım sitesi YouTube'un Yemen Ensarullah Hareketi ile ilgili 18 kanalı kapattığını bildirdi.

Haberde bu kanalların YouTube tarafından neden kapatıldığına dair bilgiler paylaşılmadı.

News Code 1910477

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