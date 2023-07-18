YouTube, Ensarullah ile ilgili kanalları kapattı

Yemen haber kaynakları, video paylaşım sitesi YouTube'un Yemen Ensarullah Hareketi ile ilgili 18 kanalı kapattığını bildirdi.
Haberde bu kanalların YouTube tarafından neden kapatıldığına dair bilgiler paylaşılmadı.
Amerikan merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Yemen Ensarullah Hareketi ile ilgili 18 kanalı kapattı.
Yemen haber kaynakları, video paylaşım sitesi YouTube'un Yemen Ensarullah Hareketi ile ilgili 18 kanalı kapattığını bildirdi.
Haberde bu kanalların YouTube tarafından neden kapatıldığına dair bilgiler paylaşılmadı.
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