İran ve Irak İçişleri Bakanları sınırda incelemede bulundu

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi dün Huzistan eyaletinde bulunan Ervend sanayi ve ticaret serbest bölgesinde Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak medyasına göre Şemmeri yaptığı açıklamada, ''Irak Başbakanı'nın talimatıyla İranlı ziyaretçilere Erbain boyunca hizmetler verilecek ve bu hizmetler Safer ayının sonuna kadar devam edecek.'' dedi.

Şemmeri, ''Dün İran İçişleri Bakanı, güvenlik ve siyasi yetkililerle yaptığımız görüşmelerde verimli anlaşmalar sağlandı.'' ifadesini kullandı.

İranlı Bakan Vahidi de, ''Irak heyeti ile Hüsrevi, Mehran, Şelemçe ve Çazabe sınırlarında inceleme ziyaretinde bulunduk.'' açıklamasını yaptı.