Emir Abdullahiyan, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emir Abdullahiyan, Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Emir Abdullahiyan, İran ile Tacikistan arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ve ilişkilerdeki bu büyüme eğiliminin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Duşanbe ziyareti ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Tahran ziyaretini iki ülke ilişkilerinde iki önemli dönüm noktası olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, hükümetleri döneminde önemli sayıda ortak işbirliği belgesinin imzalandığını kaydetti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin de Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki yakın ve üst düzey ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Muhriddin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın selamını ileterek İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Duşanbe'ye ziyaret için resmi davet edildiğini belirtti.