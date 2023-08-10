Sri Lanka’da tutulan İranlı 9 denizci serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry'nin görüşmesi sonucunda, Sri Lanka makamlarının onayıyla 9 İranlı denizci serbest bırakıldı. Denizciler, İran'ın Kolombo Büyükelçiliğine teslim edildi ve yakında ülkelerine dönecekler.

Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan mahkum nakli anlaşması kapsamında, İranlı 2 hükümlü de ilerleyen günlerde İran'a nakledilecek.

Emir Abdullahiyan son günlerde Tahran'ı ziyaret eden Sri Lanka'lı mevkidaşı Ali Sabry ile ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları ele almıştı.

İki bakan, ülkeleri arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılması konusunda mutabık kalmıştı.