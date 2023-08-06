Reisi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Sri Lanka Dışişleri Bakani Ali Sabry ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Sri Lanka arasındaki yapıcı ilişkilere değinerek, iki ülkede kapasitelerin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak değerlendirdi.

Zalimane yaptırımlara ragmen İran’ın özellikle bilim ve teknoloji alanındaki önemli ilerlemelerinde dikkat çeken Reisi, “Bu kabiliyetleri Sri Lanka gibi dost ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi.

İran ve Sri Lanka arasındaki ortak ekonomik işbirliği komisyonunun daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Sri Lanka da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri ilerlemek için fazla kapasiteye sahiptir. Yabancı sömürgeci ve çıkarcı müdahaleler olmasaydı bu kapasiteler bu ülkelerin ilerlemesine neden olurdu” ifadesini kullandı.

Sri Lanka Dışişleri Bakani Ali Sabry de İranlı şirketlerin Sri Lanka’daki yapıcı faaliyetlerinde değinerek, ülkesinin İranla çeşitli ekonomik, teknolojik ve tıbbi alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana oluğunu vurguladı.