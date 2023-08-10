İran-Güney Afrika KEK 15. Dönem Toplantısı yapıldı

İran ve Güney Afrika Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Toplantısı, Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un eş başkanlığında düzenlenen toplantıda taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve geleceğine ilişkin meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile BRICS grubu arasındaki işbirliği görüşmek ve İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 15. Toplantısı'na katılmak için dün akşam saatlerinde başkent Pretoria'ya gitti.