Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika temasları başladı

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile BRICS grubu arasındaki işbirliği görüşmek ve İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 15. Toplantısı'na katılmak için dün akşam saatlerinde başkent Pretoria'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pretoria'daki temasları kapsamında Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kenti Haziran ayında BRICS'in Dostları Toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

BRICS'in Dostları Toplantısı, aralarında İran ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu toplantıda bir konuşma yaptı.

İran, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ekonomi örgütü BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunmuştur.