Avrupa doğal gaz vadeli fiyatları yaklaşık yüzde 40 arttı

ABD Tüketici Haberleri ve İş Kanalı CNBC’de yer alan haberlere göre, Avrupa doğal gaz vadeli fiyatları 9 Ağustos’ta yaklaşık yüzde 40 arttı, bu miktar Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar, Avustralya’nın Avrupa’ya doğal gaz arzının kesintiye uğrayabileceğinden endişe ederken, ağırlıklı olarak doğal gaz işlemleriyle uğraşan Hollandalı mülkiyet devir merkezinin spot ay doğal gaz fiyatı 9 Ağustos’ta büyük oranda yükseldi. Son işlem fiyatı megavat saat başına yaklaşık 36,6 euro oldu.

Öte yandan, New York Ticaret Borsası’nda Eylül ayında teslim edilecek doğal gazın fiyatı 9 Ağustos’ta yüzde 6,6 arttı ve böylece Haziran ortasından bu yana en büyük günlük artış kaydedildi.

Özellikle Avustralya’daki büyük ölçekli sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinde işçilerin greve gidebileceği haberi uluslararası piyasada doğal gazın fiyatının artışına neden oldu.

CNBC’da yer alan analize göre, grev Avustralya’nın LNG ihracatının yaklaşık yarısını kesintiye uğratabilir ve Asyalı alıcıları başka yerlerden LNG tedariki aramaya sevk edebilir.

Analizcilere göre, Avrupa için doğal gaz fiyatlarındaki artış, Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından Avrupa’nın Rus fosil enerjisine olan bağımlılığı kademeli olarak ortadan kaldırmasından da kaynaklanıyor.

Kaynak: CRI