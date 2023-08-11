İran: COVID-19 varyantı ülkede görülmedi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Ferşidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüsün alt varyantı görülmediğini belirtti.

Ülkede COVID-19 kaynaklı acil durum sona erdiğini belirten Ferşidi, ''Sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de her gün korona hastası tespit ediliyor.'' dedi.

Koronavirüsün alt varyantı Eris

Hayatımıza Kasım 2019’da girerek dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19, yeni varyantlarıyla yaşamaya devam ediyor. Covid-19’dan hemen sonra çıkan Omicron’un alt türevi olan Eris (EG.5.1), geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de görülmeye başladı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na göre Eris, ülke genelindeki her yedi vakadan birini oluşturuyor.