Pirola varyantı İran'da görülmedi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Babak Eşrati, Pirola varyantının ülkede görülmediğini bildirdi.

Dünya genelinde COVID-19 salgını devam ederken, virüsün çeşitli varyantları dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor.

Pirola diye de anılan yeni koronavirüs varyantı BA.2.86, halk sağlığı uzmanlarının endişelerini artırıyor.

ABD, Birleşik Krallık ve Çin'de Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının ardında bu varyantın olup olmadığı tartışılıyor.

Geçen hafta ABD'de, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında yaklaşık yüzde 19, ölümlerdeyse yüzde 18 artış yaşanmıştı.

Uzmanlar, Pirola'nın aslında Omicron suşunun yüksek oranda mutasyona uğramış bir alt varyantı olduğunu belirtiyor.