İranlı ünlü şef Çin'de orkestra yönetecek

İranlı müzisyen ve orkestra şefi Ali Rahbari, 12 Ekim tarihinde Çin'de düzenlenecek Shenzen Senfoni Orkestrası şöleninde yer alacak.

Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yanı sıra 120'nin üzerinde orkestrayla çalışan Rahbari'nin yöneteceği konserde, ''Antonin Dvorak'' ve ''Pyotr Ilyich Tchaikovsky''nin eserleri yorumlanacak.

İranlı besteci ve orkestra şefi Rahbari, geçtiğimiz sene İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde Cemal Reşit Rey (CRR) Orkestrası'nı yönetmişti.

Shenzen Senfoni Orkestrası 1982 yılında kuruldu. Oldukça genç bir orkestra olmasına rağmen, hızla Çin'in öncü orkestralardan biri haline geldi.