Hawaii’de yangında ölü sayısı artıyor

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Ada yetkililerinden yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67’ye yükseldiği duyuruldu. Eyalet tarihinin en ölümcül doğal afetinde yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı. Çalılıklardan kasabaya yayılan Lahaina yangınının hala devam ettiği, ancak yüzde 85'inin kontrol altına alındığı aktarıldı. Adadaki diğer iki orman yangınından birinin yüzde 80’inin, diğerinin ise yüzde 50’sinin kontrol altına alındığı öğrenildi. Üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

“Acil durum sirenleri çalmadı” iddiası

Adada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi. Hawaii Valisi Josh Green konuyla ilgili ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğundan emin olmak için kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Hawaii afet bölgesi ilan edilmişti

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

Kaynak: İHA