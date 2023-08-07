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7 Ağu 2023 15:53

ABD'de yangınlara müdahale eden helikopterler çarpıştı

ABD'de yangınlara müdahale eden helikopterler çarpıştı

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 3 öldü.

TRT Haber'e göre, Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 Cal Fire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayı araştırdığı duyuruldu.

News Code 1910835

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