Ekvador'da başkan adayı başından vuruldu

Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio, Çarşamba günü Ekvador’un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası arabasında saldırıya uğradı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Villavicencio’nun ölüm haberini doğruladı. Başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu. Lasso, cinayetten ötürü "şok ve öfke" içerisinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Çapraz ateşe aldılar

Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi. Savcılık, üç şüpheli silahlı saldırgandan birinin öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir yetkili zanlıların Villaviencio'yu çapraz ateşe alarak vurduğunu bildirdi. Villavicencio anketlerde iki adayın gerisindeydi, ancak son günlerde destek görüyordu ve organize suç konusunda en zorlu güçlü konumundaydı.

Başından vuruldu

Saldırı sonrası apar topar hastaneye götürülen Villavicencio'nun tekerlekli sandalye ile içeri götürüldüğü bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde Villavicencio'nun ölü mü diri mi olduğu bilinmiyor ancak kısa süre sonra hastaneden yapılan açıklamada Villavicencio'nun öldüğü bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde ayrıca başkan adayının 3 defa başından vurulduğu aktarıldı.