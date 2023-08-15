İran'dan Rusya'ya taziye mesajı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin kaleme aldığı mesajda, ''Dağıstan Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov başta olmak üzere Rusya halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum.'' ifadesi kullanıldı.

Olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşan Celali, yaralılar için de acil şifalar dileğinde bulundu.

Ne olmuştu?

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen büyük patlamada 27 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Dağıstan Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, ölenlerden üçünün çocuk olduğunu açıkladı.

Patlama pazartesi gecesi bölgenin başkenti Mahaçkale'nin dış kesimlerinde meydana geldi.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, bir araba tamirhanesinde çıkan yangın yakındaki bir benzin istasyonuna sıçrayarak patlamaya yol açtı. Rapora göre, ardından çıkan yangın 600 metrekarelik bir alanı kapladı.

Raporda, yaralılardan bazılarının tedavi için Moskova'ya gönderileceği belirtildi.

Rus makamları olayla ilgili adli soruşturma başlattı.