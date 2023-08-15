İran, Moskova Güvenlik Konferansı'na katıldı

11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı bugün başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansın ana konusu, “Çok kutuplu dünyada küresel güvenlik gerçekleri” olarak belirlendi.

Konferansa katılanlar mevcut küresel ve bölgesel durum altında iş birliğinin pekiştirilmesi, küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konferansın açılış töreninde video konferans yoluyla birer konuşma yaptı.

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatın kolektif Batı'nın askeri alandaki hakimiyetine son verdiğini, batılı ülkelerin kendi çıkarlarını dünyaya dayatma yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

İlki 2012 yılında düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın bu yılki etkinliğine İran, Çin, Belarus, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 102 ülkenin yanı sıra, BM, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Shanghai İş Birliği Örgütü, ASEAN, Arap Birliği ve Afrika Birliği gibi 8 uluslararası örgütten çok sayıda temsilci katılıyor.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, konferans sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Tek taraflılığın sona erdirilmesi ve çok taraflılığa dayalı yeni bir dünya düzeninin kurulması Moskova Güvenlik Konferansı'nın en önemli mesajıdır.'' dedi.