Rusya'dan Afrika ile 'askeri işbirliği' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığının düzenlediği Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Batılı ülkelerin, tek kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından ötürü endişe duyduğuna işaret eden Şoygu, "Tek kutuplu dünyanın çöküşünden ve askeri açıdan güçlü bir rakiple açık çatışmadan korkan Batı, dünya çapında bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Böyle bir politikanın amacı; rakipleri zayıflatmak, kaynaklar üzerindeki kontrolü sürdürmek, kendi yaşam kurallarını uygulamak ve muhaliflerin pekişmesine karşı koymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika ülkelerinin modern silahlı kuvvetlere sahip olmalı"

Afrika ülkelerine ait orduların, daha modern hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, "Afrika ülkelerinin eğitimli, iyi donanımlı ve güvenliklerine yönelik zorluklara ve tehditlere bağımsız olarak yanıt verebilecek modern silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Şoygu, Rusya'nın Afrika'yla askeri alandaki iş birliğini sürdüreceğini dile getirerek, "Rusya Savunma Bakanlığı, askeri ve askeri-teknik alanında Afrika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: TimeTürk