İran: Ukrayna Savaşı Batı'nın suçu

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Aziz Nesirzade, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

Tuğgeneral Nesirzade, ''ABD, iki kutuplu sistemin sona ermesinin ardından tek kutuplu sistemi ve tek taraflılığı dayatmaya çalışmıştır.'' dedi.

ABD'nin kendi emellerine ulaşmak için her zaman kriz yaratma peşinde olduğunu belirten Tuğgeneral Nesirzade, son yıllarda bu ülkenin Batı Asya bölgesinde en az 7 savaş başlattığına dikkati çekti.

Tuğgeneral Nesirzade konuşmasında Ukrayna savaşına değinerek, ''Ukrayna'daki yıkıcı savaşın nedeninin ABD'nin liderliğindeki Batı'nın aşırı talepleri olduğuna inanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Nesirzade, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu savaşı çıkaranlar ve savaşın fitilini ateşleyenler, yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeli ve başka ülkelerin güvenliğini tehlikeye atmanın, tahmin edilmesi zor olabilecek bir tepkiye neden olabileceğini anlamalı.

Ukrayna savaşının bölge ve dünya için uzun vadeli etkileri ve sonuçları olacaktır.''

ABD hegemonyasını da eleştiren Tuğgeneral Nesirzade, ABD'nin izlediği bu politikanın bugüne kadar birçok felakete yol açtığını söyledi.

Tuğgeneral Nesirzade, ''Batı hegemonyasına karşı bağımsız ülkelerin güç ve kabiliyetini bir araya getiren Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS grubu ile işbirliği yapılması yeni dünya düzeninin oluşumunda önemli bir faktör olacaktır.'' diye konuştu.

11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı bugün başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansın ana konusu, “Çok kutuplu dünyada küresel güvenlik gerçekleri” olarak belirlendi.

İlki 2012 yılında düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın bu yılki etkinliğine İran, Çin, Belarus, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 102 ülkenin yanı sıra, BM, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Shanghai İşbirliği Örgütü, ASEAN, Arap Birliği ve Afrika Birliği gibi 8 uluslararası örgütten çok sayıda temsilci katılıyor.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, konferans sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Tek taraflılığın sona erdirilmesi ve çok taraflılığa dayalı yeni bir dünya düzeninin kurulması Moskova Güvenlik Konferansı'nın en önemli mesajıdır.'' dedi.