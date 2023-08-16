Mısır’dan İran’a taziye mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Ebu Zeid, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İran'ın büyük kentlerinden Şiraz'da bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit düştü, 7 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2022'de de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.