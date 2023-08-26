Belarus lideri Suriye'ye desteğini yineledi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Esad kaleme aldığı mesajda, Suriye’nin Belarus ile ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu belirterek, bu ilişkilerin gelişerek devam edeceğine ve ikili işbirliğinin, her iki ülkedeki kurumların ortak çalışması sayesinde daha fazla başarı ve ilerlemeye sahne olacağına duyduğu güveni dile getirdi.

''İki ülkeyi birbirine bağlayan güçlü dostluk ve inandıkları ilke ve değerler, iki dost halkın ortak çıkarlarını gerçekleştirmek için çalışmaya devam etmek amacıyla yola çıktığımız sağlam bir temel oluşturuyor.'' diyen Esad, ortak işbirliğinin, iki ülkenin Batı’nın maruz kaldığı ekonomik savaşla mücadeleyi güçlendirebilecek araçlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Lukashenko ise, bu süre zarfında Belarus-Suriye ilişkilerinin dostluk ve güven temelinde dinamik bir şekilde geliştiğini, ticaret, eğitim, kültür ve spor alanlarında iyi işbirliklerinin kurulduğunu vurguladı.

Lukaşenko, Belarus’un zor dönemlerde her zaman Suriye’nin yanında olup ülkesinin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini belirtirken, “ülkelerimizin yeni çağın zorluklarıyla başarılı bir şekilde başa çıkacağına, ikili ve uluslararası düzeyde verimli iş birliğini sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.