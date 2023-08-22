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22 Ağu 2023 10:42

İşgal güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti

İşgal güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti

Siyonist askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde 17 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordusu son günlerde El Halil ve Nablus kentlerinde 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğü saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskın yapmaya devam ediyor.

Takviye güçlerle desteklenen Siyonist ordu birlikleri, Batı Şeria’nın El Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem ve Kalkilya kentlerinde baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli Osman Ebu Herec'in rejim askerlerinin Cenin baskınında başından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı eylemde 2 yerleşimci öldürülmüştü.

Dün sabah da El Halil'de direniş eylemi sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

News Code 1911122

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