Şah Çerağ saldırısında ABD ve Siyonistlerin parmağı var

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, son günlerde Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’nde düzenlenen terör saldırısına değinerek, bu cinayette ABD ve siyonistlerin parmağı olduğunu söyledi.

Ayetullah Hatemi, “Terör örgütü IŞİD bu cinayetin sorumluluğunu üstlendi. IŞİD Amerika tarafından yaratıldı. Bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor. Clinton'a IŞİD'i siz yarattığınız söylendiğinde hiçbir şey söyleyemedi ve sessiz kaldı. IŞİD üyeleri yaralanınca tedavi için Tel Aviv ve Hayfa'ya götürülürdü” dedi.