Hindistan Başbakanı Reisi ile görüşmesini değerlendirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter’den yaptığı paylaşımda İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Modi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ile telefon görüşmesi yapmaktan mutluluk duydum. Çabahar Limanı projesi de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi görüştük.

Güney Afrika'daki BRICS toplantısı sırasında Sayın Reisi ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında 18 Ağustos’ta telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu görüşmede Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu saldırıda şehit olanların ailelerine ve İran halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.

İran ve Hindistan arasında ikili ve uzun vadeli işbirliğinden memnuniyet duyan Modi, Çabahar limanı ortak projesini ve geliştirilmesini ve bölgesel bir ulaşım merkezine dönüşmesini bölgenin refahı için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi de Hindistan Başbakanı’na teşekkür ederek, “İran, bölgesel yakınsamayı güçlendirmek ve ekonomik ilişkileri geliştirmekten yanadır ve bu konuda başta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile ilişki kurmak istiyor” dedi.

Hindistan ile özellikle transit ve enerji ve bölgesel güvenlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini önemli olarak değerlendiren Reisi, Kuzey-Güney koridoru da dahil olmak üzere ulaşım işbirliğinin geliştirilmesini ve Çabahar liman tesislerinin faaliyete geçirilmesinin hızlandırılmasını talep etti.