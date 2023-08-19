Reisi ve Modi telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu görüşmede Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu saldırıda şehit olanların ailelerine ve İran halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.

İran ve Hindistan arasında ikili ve uzun vadeli işbirliğinden memnuniyet duyan Modi, Çabahar limanı ortak projesini ve geliştirilmesini ve bölgesel bir ulaşım merkezine dönüşmesini bölgenin refahı için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi de Hindistan Başbakanı’na teşekkür ederek, “İran, bölgesel yakınsamayı güçlendirmek ve ekonomik ilişkileri geliştirmekten yanadır ve bu konuda başta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile ilişki kurmak istiyor” dedi.

Hindistan ile özellikle transit ve enerji ve bölgesel güvenlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini önemli olarak değerlendiren Reisi, Kuzey-Güney koridoru da dahil olmak üzere ulaşım işbirliğinin geliştirilmesini ve Çabahar liman tesislerinin faaliyete geçirilmesinin hızlandırılmasını talep etti.