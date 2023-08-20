İran'dan ABD uçak gemisine ikaz

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait uçak gemisine İran tarafından uyarı yapıldığını açıkladı.

İran'ın uyarısı üzerine havaya kalkan ABD'ye ait helikopterlerin gemiye iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

17 Ağusto'ta yaşanan olaya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Daha önce İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararına tepki göstererek, ''ABD'liler yıllarca boş hayallerle bölgeye gelip gidiyorlar. Bize göre bölgesel güvenlik bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabilir.'' demişti.

Tümgeneral Musevi, yabancı güçlerin varlığının, bölge halkı ve ülkelerine güvensizlik ve zarar vermekten başka bir sonucu olmayacağını vurgulamıştı.