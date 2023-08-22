Mısır'dan önemli 'İran' açıklaması

Mısır Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Muhammed El Arabi, El Alem kanalına verdiği röportajda İran ile temasların sürdüğünü anacak açıklamaya gerek olmadığını söyledi.

Muhammed El Arabi, Mısır'ın İran'la ilişkilerini yeniden başlatmak için diğer tarafların arabuluculuğuna veya müdahalesine ihtiyacı olmadığını belitti.

El Arabi, “Tahran’la ilişkiler tam olarak kurulacak ancak Mısır’ın kendi sınırlamaları ve değerlendirmeleri var ve bu değerlendirmeleri değiştirmesi için üzerinde herhangi bir baskı yok” dedi.

El Rabi, “İran ile diplomatik ilişkiler kesilmemiş ancak işkilerin tam olarak geri dönmesi özel hususlar gerektirir” ifadesini kullandı.