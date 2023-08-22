  1. Dünya
  2. Afrika
22 Ağu 2023 11:13

Mısır'dan önemli 'İran' açıklaması

Mısır'dan önemli 'İran' açıklaması

Mısır Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Muhammed El Arabi, ülkesinin İran'la ilişkilerini yeniden başlatmak için diğer tarafların arabuluculuğuna veya müdahalesine ihtiyacı olmadığını belitti.

Mısır Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Muhammed El Arabi, El Alem kanalına verdiği röportajda İran ile temasların sürdüğünü anacak açıklamaya gerek olmadığını söyledi.

Muhammed El Arabi, Mısır'ın İran'la ilişkilerini yeniden başlatmak için diğer tarafların arabuluculuğuna veya müdahalesine ihtiyacı olmadığını belitti.

El Arabi, “Tahran’la ilişkiler tam olarak kurulacak ancak Mısır’ın kendi sınırlamaları ve değerlendirmeleri var ve bu değerlendirmeleri değiştirmesi için üzerinde herhangi bir baskı yok” dedi.

El Rabi, “İran ile diplomatik ilişkiler kesilmemiş ancak işkilerin tam olarak geri dönmesi özel hususlar gerektirir” ifadesini kullandı.

News Code 1911124

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler