İran'ın yeni İHA'sı ''Muhacir-10'' tanıtıldı

İran'ın yeni insansız hava aracı ''Muhacir-10'' Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'inn katıldığı törenle tanıtıldı.

Bu tip İHA'ların uçuş menzillerinin 2 bin kilometre olduğu, 24 saat havada kalabildikleri ve 7 bin metre yüksekliğe kadar uçabildikleri belirtildi.

Maksimum hızı 210 km/saat olan bu drone, her türlü mühimmat ve Kaim, Elmas, Destvare füzelerini taşıma kabiliyetine sahip olup, elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılmıştır.

Tören sırasında çok sayıda "Hürremşehr" ve "Hac Kasım" stratejik füzeleri İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hava-Uzay Birliklerine teslim edildi.