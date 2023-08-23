İran'ın yeni İHA'sı Siyonist medyada büyük yankı buldu

İran yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Muhacir 10 ile iki yeni balistik füzesinin görücüye çıkarılması Siyonist İsrail basınında yankı buldu.

Siyonist medya, İran'ın Muhacir 10 insansız hava aracının tanıtılmasının Tel Aviv için büyük bir sorun olduğunu bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, ''İran bu İHA'yı ortaya çıkararak İsrail'i bir kez daha tehdit etmiş oldu. Bu konuyla ilgili İbranice bir video yayınlandı, daha önce bu tür olaylara tanık olmamıştık.'' ifadesi kullanıldı.

Bu TV kanalın muhabiri Yaron Schneider, şunları ileri sürdü:

''Bu tip insansız hava araçlarının en önemli özelliği 2 bin kilometreye ulaşan menzilleridir. Bu, söz konusu İHA'nın İsrail'in tamamını kapsadığı anlamına geliyor. İranlılar, İsrail'in ülkelerine yönelik tehditleri de dahil olmak üzere her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduklarını duyurmak istiyor.

İran ilk kez bu provokatif hamleyi yapıyor ve İsrail'i tehdit edebilecek bir silahı ortaya çıkarıyor. Bu konu mevcut durumda oldukça önemlidir.''

KAN televizyonunun haberinde ise ''Muhacir 10'un tanıtılması İran'ın İHA üretiminin durmadığını gösterdi. Bu hamle, İsrail'in kendisine yönelik bir operasyon dalgasına tanık olduğu bir dönemde geldi.

Haaretz gazetesinin internet sitesinde de İran'ın, ABD yapımı silahlı MQ-9 Reaper'a benzer bir insansız hava aracı tanıttığı ileri sürüldü.

Bu gazete İran'ın, İsrail'i hedef alabilecek silahlı bir insansız hava aracını tanıttığını yazdı.

İran yeni silahlı İHA'sını ve 2 füzesini tanıttı

7 bin metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip silahlı insansız hava aracı (SİHA) Muhacir 10 ile iki yeni balistik füzesi dün Tahran'da görücüye çıkarıldı.

İran medyasına göre, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle düzenlenen tanıtım törenine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani katıldı.

Muhacir 10 adı verilen SİHA, 7 bin metre irtifada 24 saat uçma kapasitesine sahip. 450 litre yakıt alan 2 bin kilometre menzilli yeni SİHA'nın saatte 210 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

Aynı törende Hürremşehr ve Hacı Kasım balistik füzeleri de tanıtıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında, "Bugün kesin bir şekilde İran'ı gelişmiş ve teknolojik bir ülke olarak dünyaya tanıtabiliriz." dedi.

Tahran'ın "dünyadaki tüm ülkelerle" dostane ilişkiler konusundaki tutumunu yineleyen Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi işgal etmek için uzanacak her eli keseceğini sözlerine ekledi.