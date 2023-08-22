Reisi, Cezayir meclis heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ile beraberindeki heyeti ile görüştü.

Reisi, Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin ziyaretinin ikili ilişkilerde 'dönüm noktası' olacağını belirterek, ''İran-Cezayir Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun faaliyete geçirilmesi ve iki ülke arasında işbirliği için yol haritasının hazırlanması, ikili ilişkilerin ivme kazanmasında etkili rol oynayabilir.'' dedi.

Cezayir Meclis Başkanı Bugali de ''İran önemli bir güçtür ve gücünün giderek artmsı İslam ümmetinin de güçlenmesine yol açacaktır.'' ifadesini kullandı.

İbrahim Bugali Tahran temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmüştü.