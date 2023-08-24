Reisi, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'da

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın resmi davetlisi olarak 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya’ya’da bu ülkenin ticaret bakanı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi Johannesburg'da diğer ülke liderleri ile de bir araya gelecek.

BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.

Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.