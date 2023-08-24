Cumhurbaşkanı Reisi Güney Afrika'da temaslarda bulundu

BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, toplntı sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Reisi bu görüşmede, İran’ın BRICS üyeliğinin bugrubun, ABD tek taraflılığına karşı muhalefet de dahil olmak üzere ilkeli yaklaşımlarını güçlendireceğini söyledi.

İran ile Çin arasında mevcut anlaşmalara değinen Reisi, anlaşmaların iki ülke arasındaki 25 yıllık stratejik iş birliği çerçevesinde uygulanmasına vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de İran'ın BRICS üyeliğini tebrik ederek, “Çin, çok taraflılık sürecini güçlendirmek için fraklı alanlarda ikili ilişkileri gerliştirmeye hazır” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Güney Afrika’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Reisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın resmi davetlisi olarak 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam bu ülkeye gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya’ya’da bu ülkenin ticaret bakanı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi Johannesburg'da diğer ülke liderleri ile de bir araya gelecek.