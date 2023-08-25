Reisi, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’i ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İslam Devrimi'nin zaferinden sonra İran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin geliştiğine değinerek, “İran, yalnızca Afrika ülkelerinin kaynaklarını yağmalamayı amaçlayan batılı ülkelerin aksine, saygıya dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkiden yanadır” dedi.

Reisi, İran'ın teknik-mühendislik, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel hizmetler alanlarındaki bilgi, deneyim, başarı ve yeteneklerini Senegal ile paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da İran’ın BRICS’e üyeliğini tebrik ederek, “İran'ın BRICS'teki varlığı uluslararası sistemde dengenin oluşmasına ve çok kutuplu bir dünyanın oluşmasına yardımcı olacaktır.

İranlı şirketlerin ve özel aktivistlerin ülkesindeki varlığının artırılmasını memnuniyetle karşılayan Sall, ülkesinin enerji ve bilimsel işbirliği alanlarında İran'la işbirliğini gelişmekten yana olduğunu belirtti.