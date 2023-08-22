Emir Abdullahiyan, Cezayir Meclis Başkanı ile görüştü

Görüşmede parlamenter ilişkiler de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirme yolları ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran ile Cezayir arasındaki yüksek siyasi ilişkilere değinerek, İran’ın ilişkileri başta ekonomik, ticari ve turizm olmak üzere çeşitli boyutlarda geliştirme iradesine vurgu yaptı.

Sömürgeciliğe karşı mücadele ve Filistin'e verdiği desteklerden dolayı Cezayir halkını takdir eden Emir Abdullahiyan, İslami değerlere yapılan son saygısızlıkları kınayarak, İslam ülkeleri meclislerinin İslamofobi ve İslami kutsal değerlere yönelik hakaretlerle mücadeledeki rolüne işaret etti.

Emir Abdullahiyan, İran ve Cezayir meclis başkanlarının, İslam'ın kutsal değerlerine ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik son dönemdeki hakaretleri kınamak amacıyla İslami parlamento başkanları arasında sanal bir toplantı düzenleme yönündeki anlaşmasını önemli olarak nitelendirdi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali de, birçok uluslararası konuda iki ülkenin ortak görüşlerine değinerek, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğini desteklediği için İran'a teşekkür etti.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Bugali, İran ile Cezayir arasındaki ilişkileri mükemmel olarak nitelendirerek, bu ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere farklı boyutlarda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bugali ayrıca geçenlerde İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bugali, İslam dünyasının birçok kriz ve sorununda Siyonist rejimin yıkıcı rolüne değinerek, ülkesinin Filistin milletinin haklarının gerçekleşmesine verdiği desteği vurguladı.