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25 Ağu 2023 11:09

Reisi, Brezilyalı mevkidaşı ile ikili işbirliğini görüştü

Reisi, Brezilyalı mevkidaşı ile ikili işbirliğini görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün katıldığı BRICS zirvesi sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesi sırasında sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, Sayın da Silva'nın yeniden Brezilya devlet başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

yetkililerin İran'a yönelik azami baskı politikasının utanç verici başarısızlığına ilişkin itiraflarına değinen Reisi, “Baskıcı yaptırımlara rağmen İran'ın bilim ve teknolojideki ilerlemeleri büyük bir hızla devam ediyor” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da İran’ın BRICS’e üyeliğini tebrik etti.

Lula da Silva yaptırımların uluslara karşı bir tür suç silahı olduğunue ülkelerin halkını hedef aldığını söyledi.

News Code 1911176

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